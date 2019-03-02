Чорноморець – Шахтар: фанати "гірників" спалили російський прапор

Активні вболівальники Шахтаря відзначились незвичним вчинком на матчі "гірників" проти Чорноморця.

Фанати донецької команди під час матчу 20 туру чемпіонату України Чорноморець – Шахтар за допомогою піротехніки запалили російський прапор. Поки горів триколор окупантів, активні вболівальники співали Гімн України.

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Про це свідчить відео на сторінці ультрасу Шахтаря. "Як добре горить російське ганчір'я. Прапор російських окупантів. Гори-гори ясно", – йдеться в описі до відео.

Шахтар у важкому матчі здолав Чорноморець завдяки пенальті – одесити провели хорошу гру

Нагадаємо, у 20 турі чемпіонату України Шахтар на виїзді мінімально здолав Чорноморець завдяки пенальті, який реалізував Марлос.