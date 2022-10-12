Матч 7-го тура чемпионата Украины между одесской и криворожской командами, который должен был состояться 14 октября в Ковалевке, было решено провести позже.

Футболисты Кривбасса в укрытии во время воздушной тревоги / ФК Кривбасс

"Жестокие вражеские ракетные атаки, интенсивность которых увеличилась на этой неделе почти во всех регионах Украины, повлияли на футбольную жизнь страны.

Классическое под угрозой: УПЛ рассматривает отмену матчей будущего тура и приостановку чемпионата, – источник

Отметим, что из-за ракетных ударов и дальнейшей угрозы их применения уже был перенесен один из матчей 6-го тура УПЛ, который должен был состояться в столице. Базовая дата проведения этой игры – 2 декабря 2022 года.

Черноморец благодарит своих криворожских коллег за совместное решение о переносе поединка. Все наши мысли сейчас о мире и спокойствии на украинской земле. Благодарим наших защитников за постоянную заботу об этом", – сообщила пресс-служба Черноморца.

Напомним, ранее был отменен матч между Александрией и Металлистом 1925, который должен был состояться в понедельник, 10 октября, на НСК Олимпийский.

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