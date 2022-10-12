Матч 7-го туру чемпіонату України між одеською та криворізькою командами, який мав відбутися 14 жовтня у Ковалівці, було вирішено провести пізніше.

Футболісти Кривбаса в укритті під час повітряної тривоги / ФК Кривбас

"Жорстокі ворожі ракетні атаки, інтенсивність яких збільшилась цього тижня майже по всіх регіонах України, вплинули на футбольне життя країни.

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Зазначимо, що через ракетні удари і подальшу загрозу їх застосування вже було перенесено один з матчів 6-го туру УПЛ, який мав відбутися в столиці. Базова дата проведення цієї гри – 2 грудня 2022 року.

Чорноморець дякує своїм криворізьким колегам за спільне рішення про перенесення поєдинку. Всі наші думки зараз про мир та спокій на українській землі. Дякуємо нашим захисникам за постійну турботу про це", – повідомила прес-служба Чорноморця.

Нагадаємо, раніше було скасовано матч між Олександрією та Металіст 1925, який мав відбутися у понеділок, 10 жовтня, на НСК Олімпійський.

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