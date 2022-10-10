Поединок 6-го тура УПЛ, запланированный на 10 октября, перенесен на неопределенный срок.

Игра Александрия – Металлист 1925 должна была начаться в 15:00 на НСК Олимпийский. По решению Киевской ОВА поединок решили перенести. Новую дату матча объявят позже, сообщает официальный сайт УПЛ.

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После 5-ти туров Металлист 1925 набрал 8 очков и занимает 9 строчку. Александрия имеет 10 пунктов и идет 7-й.

Напомним, утром 10 октября россияне нанесли массовые ракетные удары по украинским городам – в частности, немало прилетов зафиксировано в Киеве, где должен был пройти матч. В результате уже подтвердили смерть ряда мирных украинских граждан

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