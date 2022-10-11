Классическое под угрозой: УПЛ рассматривает отмену матчей будущего тура и приостановку чемпионата, – источник
14:00 - Читати українською
Вчерашние и сегодняшние обстрелы Украины российскими оккупантами повлияют на проведение матчей украинской Премьер-лиги.
УАФ и УПЛ сейчас обсуждают возможность отмены матчей предстоящего тура, сообщает Динамо Киев Inside.
Не в Лондоне или Варшаве: Шахтер и Динамо определились со стадионом, где состоится первое Классическое в сезоне
Также могут поднять тему приостановки первенства. Матчи, которые должны были состояться в Киеве в эти выходные уже отменили.
Добавим, что 16 октября должно было состояться Классическое. Встреча Шахтера и Динамо планировалась на Арене Львов, а начало в 17:00.
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