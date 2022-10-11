УАФ и УПЛ сейчас обсуждают возможность отмены матчей предстоящего тура, сообщает Динамо Киев Inside.

Не в Лондоне или Варшаве: Шахтер и Динамо определились со стадионом, где состоится первое Классическое в сезоне

Также могут поднять тему приостановки первенства. Матчи, которые должны были состояться в Киеве в эти выходные уже отменили.

Добавим, что 16 октября должно было состояться Классическое. Встреча Шахтера и Динамо планировалась на Арене Львов, а начало в 17:00.