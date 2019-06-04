Черноморец – Колос анонс первого матча плей-офф чемпионата УПЛ

Черноморец принимает Колос в первом матче плей-офф чемпионата УПЛ. Анонс и прогноз на поединок читайте на "Футбол 24".

Обе команды только в последних турах спасли свой сезон, прорвавшись в зону переходных матчей за УПЛ. Особенно многострадальной была эпопея Черноморца, который несколько месяцев ходил по лезвию, держась в игре на 12-й и 11-й позициях – в определённый момент даже показалось, что "моряки" не выплывут. Тем не менее, качественное зимнее усиление дало одесситам нужный запас стабильности, которого как раз не хватило Арсеналу-Киев. Черноморец весной забивал по три гола на последних минутах и ​​вообще феерил, заслуженно выиграв право играть в стыках.

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Для Колоса плей-офф дарит возможность отпраздновать седьмой год существования клуба выходом в УПЛ – и для этого у команды Руслана Костишина есть все ресурсы. Под его руководством собралось много молодых, быстрых и техничных исполнителей (насколько эти понятия могут быть отнесены к Первой лиге), а над этим всем стоит финансовая стабильность и хорошая селекция. Впрочем, Коваливке всё равно будет трудно, ведь футболистов со значительным опытом УПЛ в Колосе крайне мало.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Поздеев (Колос)

Отсутствуют по другим причинам: Мусолитин (участие на ЧМ-2019 U-20) – Костышин, Дорошенко, Охрончук (подготовка к Универсиаде)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Колос

Черноморец: Литовченко – Голиков, Грачёв, Рыжук, Норенков – Хамелюк, Морозенко – Танчик, Аржанов, Вильхьяльмссон – Павлов

Колос: Яшков – Сахневич, Гавриш, Максименко, Мигунов – Рябов, Задоя – Ильин, Кизилатеш, Банасевич – Лысенко

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Черноморец весной выглядел очень круто, а исландский атакующий хавбек Арни Вильхьяльмссон даже сумел заинтересовать европейские клубы. Для Колоса же главная задача будет заключаться в удержании такого счета, который даст шансы в ответном матче. Конечно, стабильность одесситов ещё не доказана, но пока кажется, что "морякам" удастся добыть комфортную победу над Колосом.

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