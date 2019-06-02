Динамо и другие украинские и зарубежные клубы нацелились на Вильхьяльмссона, – агент

Агент нападающего Арни Вильхьяльмссона прокомментировал интерес других клубов к своему клиенту.

"Я не думаю, что у Черноморца есть деньги, чтобы его купить, да и сам игрок хочет перейти на более высокий уровень. Например, киевское Динамо с интересом наблюдает за ним, как и другие украинские и зарубежные клубы.

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В настоящее время я веду переговоры с Десной, Карпатами, Львовом в Украине. Мне также сказали, что Ворскла заинтересовалась им. Динамо наблюдает за Арни. Александрия тоже проявляет интерес.

В Польше им интересуется клуб Экстраклясы, а также Уфа в России. Крайова в Румынии тоже рассматривают его. Главное для Арни — подняться на максимально высокий уровень", – цитирует агента Sport Arena.

Права на Вильхьяльмссона принадлежат польской Термалике, а в Черноморце он выступает на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня. В 12-ти матчах за одесситов исландец забил 7 голов.

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