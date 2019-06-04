Чорноморець – Колос: анонс першого матчу плей-офф чемпіонату УПЛ

Чорноморець приймає Колос у першому матчі плей-офф чемпіонату УПЛ. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

Обидві команди лише в останніх турах врятували свій сезон, прорвавшись у зону перехідних матчів за УПЛ. Особливо багатостраждальною була епопея Чорноморця, який кілька місяців ходив по лезу, тримаючись у грі на 12-й та 11-й позиціях – в певний момент навіть здалося, що "моряки" не випливуть. Тим не менш, якісне зимове підсилення дало одеситам потрібний запас стабільності, якого саме не вистачило Арсеналу-Київ. Чорноморець навесні забивав по три голи на останніх хвилинах і взагалі феєрив, заслужено вигравши право грати у стиках.

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Для Колоса плей-офф дарує можливість можливість відсвяткувати сьомий рік існування клубу виходом в УПЛ – і для цього у команди Руслана Костишина є всі ресурси. Під його керівництвом зібралося багато молодих, швидких і технічних виконавців (наскільки ці поняття можуть бути віднесені для Першої ліги), а над цим всим стоїть фінансова стабільність та непогана селекція. Втім, ковалівцям все одно буде важко, адже футболістів зі значним досвідом УПЛ у Колосі вкрай мало.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Поздєєв (Колос)

Відсутні з інших причин: Мусолітін (участь на ЧС-2019 U-20) – Костишин, Дорошенко, Охрончук (підготовка до Універсіади)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Колос

Чорноморець: Літовченко – Голіков, Грачов, Рижук, Норенков – Хамелюк, Морозенко – Танчик, Аржанов, Вільх'яльмссон – Павлов

Колос: Яшков – Сахневич, Гавриш, Максименко, Мігунов – Рябов, Задоя – Ільїн, Кизилатеш, Банасевич – Лисенко

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Чорноморець навесні виглядав дуже круто, а ісландський атакувальний хавбек Арні Вільх'яльмссон навіть зумів зацікавити європейські клуби. Для Колоса ж головне завдання буде полягати в триманні такого рахунку, який дасть шанси у матчі-відповіді. Звісно, стабільність одеситів ще не доведена, але поки що здається, ніби "морякам" вдасться здобути комфортну перемогу над Колосом.

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