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Колос заявил стадион имени Банникова на матчи УПЛ, – ТаТоТаке

11:27 153 Читати українською
Колос заявил стадион имени Банникова на матчи УПЛ, – ТаТоТаке
Стадион им. Банникова / Википедия

Ковалевский Колос в случае выхода в УПЛ будет играть в Киеве на стадионе им. Банникова.

Колос занимает 2 строчку в турнирной таблице Первой лиги и претендует на место в плей-офф за право выхода в УПЛ.

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Как сообщил журналист шоу ТаТоТаке Сергей Болотников, команда из Ковалевки уже заявила на матчи высшего дивизиона киевский стадион им. Виктора Банникова.

Ранее арена, которая принадлежит УАФ и находится возле Дома футбола, уже использовалась киевским Арсеналом и донецким Олимпиком.

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