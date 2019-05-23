Колос заявил стадион имени Банникова на матчи УПЛ, – ТаТоТаке

Ковалевский Колос в случае выхода в УПЛ будет играть в Киеве на стадионе им. Банникова.

Колос занимает 2 строчку в турнирной таблице Первой лиги и претендует на место в плей-офф за право выхода в УПЛ.

Колос простимулировал соперников Металлиста 1925 и Волыни перед решающим туром Первой лиги, – ТаТоТаке

Как сообщил журналист шоу ТаТоТаке Сергей Болотников, команда из Ковалевки уже заявила на матчи высшего дивизиона киевский стадион им. Виктора Банникова.

Ранее арена, которая принадлежит УАФ и находится возле Дома футбола, уже использовалась киевским Арсеналом и донецким Олимпиком.

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