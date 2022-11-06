Матч, как и онлайн-трансляция Черноморец – Динамо на "Футбол-24", стартует в 15:00. "Моряки" находятся на последней позиции и остаются одним из двух клубов УПЛ, который в текущем сезоне еще не побеждал. Динамовцы занимают 9 строчку (13 очков). Перед матчем в Одессе подопечные Луческу снова опозорились в Европе, проиграв Фенербахче. Итак, киевляне сыграют против Черноморца на фоне слухов о почти неизбежной отставке Луческу. Встреча в прямом эфире покажет Setanta.

Что происходит в Динамо – причины фиаско, атмосфера в команде, сроки отставки Луческу и почему не все так однозначно

Составь команд

Черноморец: Непогодов, Кузык, Джеймс, Селин, Путря, Кравченко, Политило, Брагару, Бобко, Белый, Гладкий

Запасные: Варакута, Ермаков, Суханов, Наумец, Салюк, Кубемба, Литвиненко, Плакса, Штогрин, Петька, Войтиховский, Фили

Динамо: Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Лонвейк, Цыганков, Буяльский, Кабаев, Ванат

Запасные: Бущан, Игнатенко, Шепелев, Перрис, Андриевский, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Диалло, Сирота, Беседин, Овчаренко