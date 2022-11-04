Киевский клуб сейчас переживает не лучшие времена. Заместитель главного редактора "Футбол 24" Тарас Котив проанализировал ситуацию в команде Мирчи Луческу и попытался найти ответы на риторические вопросы.

Накануне Динамо завершило свою еврокубковую кампанию в сезоне 2022/23 матчем с Фенербахче. Киевлянам так и не удалось хлопнуть дверью напоследок – подопечные Мирчи Луческу проиграли свой последний поединок туркам (0:2) в групповом этапе Лиги Европы, набрав в итоге всего 1 очко и заняв в квартете В последнюю строчку.

Игорь Гаврищак и Тарас Котив подвели итоги евросезона "бело-синих" и поразмыслили над дальнейшими перспективами команды.

Динамо проиграло 5 матч в ЛЕ – еще один ребенок-киллер, удаление Забарного, ужас Цыганкова, супершансы и цирк в обороне