Динамо уступило и в своем последнем матче в Лиге Европы 2022/23 – на этот раз Фенербахче. Смотрите видео голов и обзор встречи Динамо – Фенербахче на "Футбол 24".

Динамо пропустило курьезный гол на 22-й минуте. После навеса с фланга форвард Фенербахче Эннер Валенсия столкнулся с Бущаном, а Гюлер спокойно перекинул мяч в пустые ворота. Перед перерывом счет стал 0:2 – Арао замкнул головой навес с углового. Динамо фактически не создало моментов, а большую часть второй половины играло в меньшинстве – Забарный получил вторую желтую.

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Таким образом, Фенербахче с 14 очками стал лидером группы B, а Динамо бесславно завершило выступления в еврокубках в этом сезоне, набрав 1 пункт за 6 туров.