Матч, як і онлайн-трансляція Чорноморець – Динамо на "Футбол 24", стартує о 15:00. "Моряки" перебувають на останньому місці та залишаються одним із двох клубів УПЛ, який у поточному сезоні ще не перемагав. Динамівці наразі посідають 9 сходинку (13 очок). Перед матчем в Одесі підопічні Луческу знову зганьбилися в Європі, програвши Фенербахче. Отже, кияни зіграють проти Чорноморця на фоні чуток щодо майже неминучої відставки Луческу. Зустріч у прямому ефірі покаже Setanta.

Що відбувається в Динамо – причини фіаско, атмосфера в команді, терміни відставки Луческу і чому не все так однозначно

Склади команд

Чорноморець: Непогодов, Кузик, Джеймс, Селін, Путря, Кравченко, Політило, Брагару, Бобко, Білий, Гладкий

Запасні: Варакута, Єрмаков, Суханов, Наумець, Салюк, Кубемба, Литвиненко, Плакса, Штогрін, Петько, Войтіховський, Філі

Динамо: Нещерет, Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв, Сидорчук, Лонвейк, Циганков, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Запасні: Бущан, Ігнатенко, Шепелєв, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Діалло, Сирота, Бєсєдін, Вівчаренко