Кривбасс обыграл Черноморец в матче 10-го тура УПЛ и возглавил турнирную таблицу. Смотрите видео гола и обзор поединка Кривбасс – Черноморец на "Футбол 24".

Кривбасс мог повести в счете на 9-й минуте, но Варакута классно среагировал на замыкание Приходько после навеса Дибанго. Черноморец ответил острым ударом Хадиды со штрафного, но это было уже перед перерывом.

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Единственный гол во встрече был забит на 57-й минуте. Кузык опередил защитника, который попал игроку Кривбасса по ноге, пытаясь выбить мяч. Приходько хладнокровно реализовал пенальти. Черноморец после этого создал несколько возможностей, в частности классные удары Дада и Иеде, но им не хватало точности, поэтому Кривбасс удержал победу.