"Коментар не може бути позитивний, бо настрій у нас не дуже: ми програли. Сподівались на інший результат, але не змогли його здобути.

Кривбас – Чорноморець – 1:0 – відео гола та огляд гри, яка вивела криворіжців на перше місце

Звичайно, ми хочемо жити повноцінним футбольним життям – виступати у єврокубках та у чемпіонаті перебувати на високих місцях. Але ми реально повинні дивитись на деякі речі: є ще й інші команди, які хочуть та прагнуть цього ж. Боротьба у цьому сезоні буде дуже запеклою. Розуміємо, які у нас плани, але треба жити кожним днем, тобто виграти один конкретний матч, щоб потім думати про інший.

Якщо порівнювати цей поєдинок з кубковим проти Кривбаса – різниця не дуже велика. Але деякі моменти є, і ви бачили їх на полі. У тактичному, стратегічному планах. Сьогодні результат багато в чому залежав від того, хто заб'є перший гол та зможе гостріше зіграти в атаці. Нам не вдалось головне – забити гол.

Вже говорив, не вважаю, що рівень нашого чемпіонату став нижче. Можливо, рівень грандів став дещо гіршим, але те, яка зараз боротьба у кожному матчі УПЛ, вражає. Непросто переграти будь-якого суперника. Ми повинні говорити про наш чемпіонат, як про достатньо солідний", – цитує Григорчука офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, поразка опустила Чорноморець на п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Кривбас – лідер.

Кривбас здолав Чорноморець та очолив турнірну таблицю УПЛ – кривдник Динамо випереджає Шахтар