Юрию Вернидубу уже в дебюте игры пришлось использовать замену – Вакулко травмировался и уступил место на поле Татаркову. Но именно Кривбасс и создал первую возможность: Дибанго прорвался по левому флангу и прострелил, а Приходько замыкал – Варакута справился с ударом.

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Черноморец же мог оставить соперника в меньшинстве на 14-й минуте. Клищук вышел из ворот, чтобы сыграть на перехвате, но не попал ни в мяч, ни в ногу Бойчука, который немного театрально упал. Арбитр никого не наказывал за этот эпизод. В целом же команды больше проводили времени в центре поля. Осторожный стиль игры нарушил Хадида перед перерывом, но Клищук справился с его ударом со штрафного.

Второй тайм продолжился в том же темпе вплоть до 56 минуты. Кузык опередил защитника, который попал не в мяч, а в ногу соперника. Приходько хладнокровно реализовал пенальти. Черноморец ответил опасным ударом Дада – бразилец мог положить настоящий шедевр, но мяч просвистел мимо дальней штанги. Иеде был близок к голу, но не попал в дальний угол после того, как классно усадил на пятую точку Бескоровайного.

Кривбасс же едва не удвоил преимущество. Задерака пробил метров с 20 – Варакута в падении совершил сейв. Впрочем, активнее в атаку шел Черноморец, которому необходимо было отыгрываться. Однако, Кривбасс сумел удержать победный счет и подняться на вершину таблицы УПЛ, опередив Полесье на 1 очко. Шахтер же лишь третий с 18 баллами, а Черноморец остался на пятой строчке с 16 пунктами.

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