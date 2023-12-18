Тенгстедт уже на 3-й минуте вывел Бенфику вперед, выйдя один на один и мастерски переиграв кипера Браги. Джало вскоре проверил бдительность Трубина и украинец со второй попытки, но забрал мяч. На 12-й минуте "орлы" удвоили свое преимущество – Рафа Силва забросил за шиворот киперу – однако за мгновение до этого был зафиксирован офсайд. Впоследствии Трубин в падении спас Бенфику, потянув мощный удар от соперника. Должен был забивать Ди Мария, но попал в перекладину.

Трубин героически удержал победу для Бенфики, сделал команду лидером и стал лучшим игроком матча

В середине тайма Анатолий получил удар в голову, когда удачно сыграл на перехвате, однако смог продолжить игру. После перерыва Мариу замыкал прострел Силвы в уже, казалось, пустые ворота, но кипер Браги успел. На 57-й минуте Трубин снова спас Бенфику после удара по центру от Банза, а вскоре выиграл воздушную дуэль у француза.

Орта все-таки сумел распаковать ворота украинца, но офсайд спас гостей. Уже в добавленное время Анатолий стал настоящим героем Бенфики, среагировав на удар Банза – уже падая, наш земляк успел ногой зацепить сферу и выбить на угловой.