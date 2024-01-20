Президент партенопейцев был в списке подозреваемых по обвинению в предоставлении ложной бухгалтерской отчетности. Разбирательство связано с вероятным фиктивным приростом капитала во время трансфера Виктора Осимена из Лилля в 2020 году.

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Нигериец присоединился к Наполи за 71 миллион евро из Лилля, но представитель Серии А заплатил лишь 50 миллионов евро наличными, а остальное (21 миллион евро) было покрыто четырьмя малоизвестными игроками, включенными в сделку об обмене.

Football Italia со ссылкой на La Repubblica и другие источники передает, что расследование в отношении президента клуба Аурелио Де Лаурентиса уже завершилось, в отношении других сотрудников - продолжается. Теперь материалы, вероятно, будут переданы в суд.

Если приговор будет иметь обвинительный характер, Де Лаурентис может быть дисквалифицирован, а Наполи наказан снятием очков. В 2023 году с Ювентуса из-за махинаций с финансовой отчетностью сняли 10 баллов.

Напомним, что Наполи по итогам прошлого сезона завоевал титул чемпиона Италии.

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