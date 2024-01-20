Чемпіону Італії загрожує зняття очок – президента клубу можуть дискваліфікувати через трансфер Осімхена
Наполі може зіткнутися з величезними проблемами через проблеми зі звітністю.
Президент партенопейців був у списку підозрюваних за звинуваченнями у наданні неправдивої бухгалтерської звітності. Розгляд пов'язаний із ймовірним фіктивним приростом капіталу під час трансферу Віктора Осімхена з Лілля у 2020 році.
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Нігерієць приєднався до Наполі за 71 мільйон євро з Лілля, але представник Серії А заплатив лише 50 мільйонів євро готівкою, а решта (21 мільйон євро) була покрита чотирма маловідомими гравцями, включеними в угоду про обмін.
Football Italia з посиланням на La Repubblica та інші джерела передає, що розслідування щодо президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса вже завершилося, щодо інших співробітників – триває. Тепер матеріали, ймовірно, буде передано до суду.
Якщо вирок матиме обвинувальний характер, Де Лаурентіс може бути дискваліфікований, а Наполі покараний зняттям очок. У 2023 році з Ювентуса через махінації з фінансовою звітністю зняли 10 балів.
Нагадаємо, що Наполі за підсумками минулого сезону здобув титул чемпіона Італії.
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