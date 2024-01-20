Успешная продажа Михаила Мудрика в Челси заставляет дончан не размениваться по мелочам, а ждать действительно достойного предложения по Георгию Судакову.

Накануне Шахтер объявил о трансфере бразильского форварда Кевина. Презентуя новичка, генеральный директор клуба Сергей Палкин признался, что "горняки" отказались продавать полузащитника Георгия Судакова за 40 миллионов евро.

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Итальянские СМИ тут же нашли команду, сделавшую такое щедрое предложение, которое, однако, не устроило "оранжево-черных".

"Наполи также пытается подписать украинца, 21-летнюю жемчужину Шахтера, которая сводит с ума половину Европы, в том числе и Ювентус. Чрезвычайно талантливый полузащитник стоит 40 миллионов евро. Наполи пытался договориться, он предложил Шахтеру сумму, очень близкую к озвученной, демонстрируя конкретный интерес к игроку, но на данный момент ответ был отрицательным", – сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, ранее стало известно, что Наполи не сможет заявить Судакова, поскольку использовал последнее место для игроков не из стран Евросоюза в командной заявке. К слову, Transfermarkt оценивает украинца в 18 млн евро.

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