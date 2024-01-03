Чемпионшип может пополниться еще одним украинцем – европейский клуб уже нашел ему замену перед прощанием
Богдан Михайличенко после вынужденного ухода из Динамо Загреб может остаться за границей.
Как стало известно Футбол 24, на украинского защитника претендует не только Полесье, но и клуб Чемпионшипа.
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Тем временем Динамо Загреб уже подыскало замену для украинца, получившего статус свободного агента. Новичком хорватов станет Такуя Огивара из Уравы Редс. С японцем согласовали все условия, осталось пройти медосмотр.
Напомним, Михайличенко только летом присоединился к Динамо З, провел 15 матчей и попал в немилость главному тренеру Сергею Якировичу. Защитник 3 месяца не попадает даже в заявку. Если Михайличенко действительно поедет в Чемпионшип, то составит компанию землякам Назарию Русину (Сандерленд) и Николаю Кухаревичу (Суонси).
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