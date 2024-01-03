Богдан Михайличенко после вынужденного ухода из Динамо Загреб может остаться за границей.

Как стало известно Футбол 24, на украинского защитника претендует не только Полесье, но и клуб Чемпионшипа.

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Тем временем Динамо Загреб уже подыскало замену для украинца, получившего статус свободного агента. Новичком хорватов станет Такуя Огивара из Уравы Редс. С японцем согласовали все условия, осталось пройти медосмотр.

Напомним, Михайличенко только летом присоединился к Динамо З, провел 15 матчей и попал в немилость главному тренеру Сергею Якировичу. Защитник 3 месяца не попадает даже в заявку. Если Михайличенко действительно поедет в Чемпионшип, то составит компанию землякам Назарию Русину (Сандерленд) и Николаю Кухаревичу (Суонси).

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