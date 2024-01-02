Форвард сборной Украины U-19 Тимур Тутеров признался, как складывается его карьера в системе Сандерленда.

– Летом и осенью вы много пропустили из-за травмы. Как себя сейчас чувствуете?

– Сейчас все хорошо. Это самое главное. Восстановительный процесс длился полтора месяца. Грустно, что пропустил так много, потому что на предсезонке набрал хорошую форму.

– Вы с апреля 2023 года находитесь в Сандерленде. Адаптировались за это время?

– Да. Поначалу было тяжело. Даже с языком. Не потому, что я его не знал, а из-за акцента. Надо было привыкать ко всему новому. Английский футбол кардинально отличается от нашего. Какое-то время нужно было на адаптацию. Сейчас никаких проблем нет.

– Какой у вас сейчас статус в клубе?

– Игрок U-21. Меня подключают к тренировкам с первой командой. Стараюсь достичь этого уровня.

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– Как вас приняли в команде?

– Очень хорошо. Ребята все дружелюбные. Они мне очень помогли с адаптацией.

– В Сандерленде есть еще один украинец, Назарий Русин. Как сложились ваши отношения?

– В Украине мы были знакомы только заочно. Сейчас у нас очень хорошие отношения с Назиком. Я к нему отношусь, как к старшему брату. Он подскажет, поделится опытом, с ним приятно.

– Как вам город Сандерленд?

– Сандерленд – маленький, прибрежный, комфортный городок. Я домосед. Особенно гулять не хожу. Поэтому о каких-либо особенностях сказать не могу.

– Спрашивают ли вас в клубе о войне в Украине?

– Конечно, интерес присутствует. Все переживают. Надеюсь, что это как можно скорее завершится. Англичане сочувствуют Украине.

– Вы по национальности крымский татарин?

– Да.

– Насколько вообще футбол популярен среди крымских татар?

– Он сейчас популярен среди всех народов. Возможно, профессиональных футболистов не так много среди крымских татар, но они играют, смотрят матчи, – сказал Тутеров в интервью Sport.ua.

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