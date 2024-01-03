Богдан Михайліченко після вимушеного відходу з Динамо Загреб може залишитися за кордоном.

Як стало відомо Футбол 24, на українського захисника претендує не лише Полісся, але й клуб Чемпіоншипу.

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Тим часом Динамо Загреб вже підшукало заміну для українця, який отримає статус вільного агента. Новачком хорватів стане Такуя Огівара з Урави Редс. З японцем узгодили всі умови, залишилося пройти медогляд.

Нагадаємо, Михайліченко лише влітку приєднався до Динамо З, провів 15 матчів і потрапив у немилість головному тренеру Сергєю Якіровічу. Захисник 3 місяці не потрапляє навіть до заявки. Якщо Михайліченко справді поїде в Чемпіоншип, то складе компанію землякам Назарію Русину (Сандерленд) і Миколі Кухаревичу (Суонсі).

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