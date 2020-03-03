Чемпионат Швейцарии приостановили из-за коронавируса

20 клубов двух профессиональных дивизионов Швейцарии приняли решение приостановить чемпионат.

Решено отложить все матчи чемпионата Швейцарии как минимум до 15 марта, информирует официальный сайт Суперлиги.

Гендиректор Динамо Чохонелидзе: В Италии паника из-за коронавируса – народ штурмом брал супермаркеты и аптеки

Такая дата определена из-за того, что правительство Швейцарии приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 1000 человек.

Напомним, что из-за коронавируса были перенесены матчи Серии А. УЕФА также рассматривает варианты с изменением мест проведения игр плей-офф Лиги чемпионов.

Роналду стал "жертвой" коронавируса – массовая паника добралась и до португальца