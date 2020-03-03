toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - КОЛОС

Чемпіонат Швейцарії призупинили через коронавірус

12:06 561 Читать на русском
Чемпіонат Швейцарії призупинили через коронавірус
Чемпіонат Швейцарії призупинили через коронавірус / Sport.ch

20 клубів двох професіональних дивізіонів Швейцарії прийняли рішення призупинити чемпіонат.

Вирішено відкласти всі матчі чемпіонату Швейцарії як мінімум до 15 березня, інформує офіційний сайт Суперліги.

Гендиректор Динамо Чохонелідзе: В Італії паніка через коронавірус – народ штурмом брав супермаркети і аптеки

Така дата визначена через те, що уряд Швейцарії прийняв рішення про заборону до 15 березня всіх масових заходів, в яких бере участь понад 1000 людей.

Нагадаємо, що через коронавірус були перенесені матчі Серії А. УЄФА також розглядає варіанти зі зміною місць проведення ігор плей-офф Ліги чемпіонів.

Роналду став "жертвою" коронавірусу – масова паніка дісталася і до португальця

blog_ava
Барселона визначилась щодо потенційного трансферу Вілліана
07:30
3687
Теги
Світ коронавірус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
44
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук