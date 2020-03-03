Чемпіонат Швейцарії призупинили через коронавірус

20 клубів двох професіональних дивізіонів Швейцарії прийняли рішення призупинити чемпіонат.

Вирішено відкласти всі матчі чемпіонату Швейцарії як мінімум до 15 березня, інформує офіційний сайт Суперліги.

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Така дата визначена через те, що уряд Швейцарії прийняв рішення про заборону до 15 березня всіх масових заходів, в яких бере участь понад 1000 людей.

Нагадаємо, що через коронавірус були перенесені матчі Серії А. УЄФА також розглядає варіанти зі зміною місць проведення ігор плей-офф Ліги чемпіонів.

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