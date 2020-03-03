Чемпіонат Швейцарії призупинили через коронавірус

Збірна України — 09:00 14618
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Україна і жеребкування Ліги націй-2020/21: від найгіршої групи смерті до робочого варіанту – які суперники та розклади
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