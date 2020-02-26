Роналду стал "жертвой" коронавируса – массовая паника добралась и до португальца

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду невольно стал "жертвой" паники вокруг распространения коронавируса в Италии.

Эпидемия коронавируса добралась до Италии – в нескольких регионах на севере страны объявлен карантин. Всего в стране умерли уже 11 человек, также диагностировано более 300 больных. Это прогнозируемо повлияло и на футбол – несколько поединков пройдут при пустых трибунах. Среди них – матч Ювнтуса и Интера, центральный матч тура Серии А.

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Интересно, что паника вокруг эпидемии повлияла и на Криштиану Роналду, точнее, на его популярность в Интернете. Начиная с вечера понедельника, самым популярным запросом стало слово "Амучина" – дезинфицирующее средство, которое стало очень популярным на Апеннинах после распространения болезни.

Именно это слово стало топ-трендом в поисках. Имя Криштиану Роналду (или CR7) искали реже, сообщает Tuttosport со ссылкой на данные маркетинговой компании AvantGrade.

Интересно, что опасная болезнь повлияла и на Ювентус, акции которого упали из-за эпидемии на севере Италии. Напомним, вчера появилась информация о возможности переноса Евро-2020 и Олимпийских игр в Токио, если распространение эпидемии коронавируса не пойдет на спад.

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