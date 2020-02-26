Гендиректор Динамо Чохонелидзе: В Италии паника из-за коронавируса – народ штурмом брал супермаркеты и аптеки

Генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе рассказал, что происходит в итальянской провинции Ломбардия, которая стала эпицентром коронавируса на Апеннинах.

"Ситуация не нормальная. Все программы итальянского телевидения начинаются с сюжетов об эпидемии коронавируса. Настоящая паника в СМИ.

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Италия сейчас на третьем месте по распространению эпидемии. Впереди только Китай и Корея. Школы и университеты закрыли. Магазины тоже. Даже собор Дуомо закрыт. Народ штурмом брал супермаркеты, чтобы приобрести продукты. Штурмовали аптеки, желали приобрести маски. Но они уже все проданы. Отменили даже Венецианский карнавал. Все спектакли – тоже. Эпицентр заражения – в 60 километрах от Милана, там закрыли на карантин 4 населенных пункта.

В самом Милане паники нет. Но людей на улицах мало, все отсиживаются дома. На улицах ходят в масках. Бары работают до шести вечера.

Была необходимость лететь в Милан. Во-первых, у меня там недвижимость, нужно оплачивать счета. Во-вторых, была деловая встреча в Лугано. Из Милана в Лугано 67 км, а, например, от Цюриха до Лугано – 207 км. Из Лугано возвращаюсь в Милан, и уже оттуда лечу в Киев.

Может ли коронавирус повлиять на проведение Евро-2020? Сейчас даже медики воздерживаются от прогнозов. Что произойдет с эпидемией через 4-5 месяцев – не знает никто. Но верим в лучшее", – цитирует Чохонелидзе champion.com.ua.

Напомним, всего от коронавируса в Италии умерли 11 человек, также диагностировано более 300 больных. Несколько поединков следующего тура Серии А пройдут при пустых трибунах. Среди них – матч Ювентуса и Интера.

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