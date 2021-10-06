Полузащитник Шахтера Майкон убежден, что ничья с Динамо в 10-м туре УПЛ не ставит под сомнение чемпионские амбиции "горняков".

"Мы демонстрировали желание победить, провели неплохой матч. К сожалению, не удалось забить в ворота Динамо, однако чемпионат длинный, поэтому будем работать над этим. В Суперкубке была одна игра, а в чемпионате – совсем другая, однако команду все равно можно поздравить.

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Почти весь матч киевляне оборонялись, а мы делали все, чтобы демонстрировать открытый футбол и попытаться забить. К сожалению, не забили, но, повторюсь, чемпионат длинный, и мы еще сможем это исправить", – цитирует Майкона официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar TV.

К слову, после десяти сыгранных матчей Динамо осталось на первом месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Шахтер отстает от киевлян лишь на три пункта.

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