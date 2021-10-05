"Траоре – очень важный для нас игрок, но я понимаю, что мы на длительный срок его потеряли. Теперь наша задача – найти ему замену. Даниил Сикан? У него большие перспективы.

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К сожалению, Фернандо, Дентиньо и Жуниор Мораес сейчас не готовы играть. Ждем, когда форму наберет Мораес. Педриньо в матче с Динамо был на позиции форварда и сыграл очень хорошо, хотя и не является центральным нападающим", – цитирует Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Напомним, Лассина Траоре получил тяжелую травму в матче Лиги чемпионов против Интера (0:0). Буркинийцу уже сделали операцию, он не вернется на футбольное поле не менее 7 месяцев.

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