Півзахисник Шахтаря Майкон переконаний, що нічия з Динамо в 10-му турі УПЛ не ставить під сумнів чемпіонські амбіції "гірників".

"Ми демонстрували бажання перемогти, провели непоганий матч. На жаль, не вдалося забити у ворота Динамо, однак чемпіонат довгий, тож працюватимемо над цим. У Суперкубку була одна гра, а в чемпіонаті – геть інша, проте команду однаково можна привітати.

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Майже весь матч кияни оборонялись, а ми робили все, щоб демонструвати відкритий футбол і спробувати забити. На жаль, не забили, але, повторюся, чемпіонат довгий, і ми ще зможемо це виправити", – цитує Майкона офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar TV.

До слова, після десяти зіграних матчів Динамо залишилося на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату України. Шахтар відстає від киян лише на три пункти.

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