Чемпионат Беларуси опубликовал сборную 8-го тура – традиционно, не обошлось без украинцев

Завершился 8-й тур чемпионата Беларуси, пора подводить итоги.

В центральном матче 8-го тура брестское Динамо одолело Динамо Минск. Одним из героев матча стал украинский хавбек хозяев Александр Нойок.

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Именно 27-летний украинец попал в символическую сборную тура.

После 8-ми туров чемпионата Беларуси лидирует БАТЭ, который лишь по дополнительным показателям опережает Слуцк. Динамо Брест расположился на 6-й строчке.

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