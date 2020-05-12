Чемпіонат Білорусі опублікував збірну 8-го туру – традиційно не обійшлося без українців

Завершився 8-й тур чемпіонату Білорусі, настав час підбивати підсумки.

У центральному матчі 8-го туру брестське Динамо здолало Динамо Мінськ. Одним з героїв матчу став український хавбек господарів Олександр Нойок.

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Саме 27-річний українець потрапив до символічної збірної туру.

Після 8-ми турів чемпіонату Білорусі лідирує БАТЕ, який лише за додатковими показниками випереджає Слуцьк. Динамо Брест розташувалось на 6-й сходинці.

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