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Чемпіонат Білорусі опублікував збірну 8-го туру – традиційно не обійшлося без українців

12 травня 23:50 235 Читать на русском
Чемпіонат Білорусі опублікував збірну 8-го туру – традиційно не обійшлося без українців
Динамо Брест – Динамо Мінськ / Фото .pressball.by

Завершився 8-й тур чемпіонату Білорусі, настав час підбивати підсумки.

У центральному матчі 8-го туру брестське Динамо здолало Динамо Мінськ. Одним з героїв матчу став український хавбек господарів Олександр Нойок.

Мілевський має занадто великий вплив на гру брестського Динамо – тренеру це не подобається

Саме 27-річний українець потрапив до символічної збірної туру.

Після 8-ми турів чемпіонату Білорусі лідирує БАТЕ, який лише за додатковими показниками випереджає Слуцьк. Динамо Брест розташувалось на 6-й сходинці.

Динамо Брест здолало мінських одноклубників в дербі – привіт із Донецька не зупинив українців від переслідування БАТЕ

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Теги
Світ Олександр Нойок Олександр Нойок Білорусь Динамо Брест Динамо Брест
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