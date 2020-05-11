Милевский имеет слишком большое влияние на игру Динамо – тренеру это не нравится

Главный тренер Динамо Брест Сергей Ковальчук хочет, чтобы игра команды не завязывалась на одном исполнителе.

"Нет, ну конечно, что наша игра зависит от него. Артем – ведущий игрок, но в идеале не хотелось бы зависеть от одного игрока.

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Хотелось бы что-то где-то изменить, подстроить, но сейчас не можем. Поэтому, как Артем сыграл против минского Динамо – спасибо ему. Достаточно качественно и агрессивно у ворот соперника", – цитирует Ковальчука Tribuna.by.

Добавим, что Милевский отметился двумя голами в текущем сезоне и делит лидерство в списке бомбардиров Динамо Б – столько же забили Кики и Лаптев.

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