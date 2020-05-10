Динамо Брест одолело минских одноклубников в дерби – привет из Донецка не остановил украинцев от преследования БАТЭ

Брестское Динамо переиграло Динамо Минск в рамках 8-го тура белорусской Высшей лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Беларусь, Высшая лига, 8-й тур

Динамо Брест – Динамо Минск – 2:1

Голы: Бручич, 5 (автогол), Лаптев, 51 – Данило, 24

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Несмотря на гостевой статус, активнее поединок начали минчане. Подопечные Леонида Кучука больше контролировали мяч в стартовые минуты, но никакой опасности у ворот хозяев так и не создали. В свою очередь брестчане результативно завершили первую же осмысленную атаку.

На 5-й минуте после неудачного розыгрыша углового Нойок прострелил с правого фланга в район вратарской, а там защитник гостей Карло Бручич в борьбе с Артемом Милевским переправил мяч в собственные ворота – 1:0!

Быстрый забитый мяч успокоил игру. Минск перестал идти вперед, а Брест не собирался форсировать события. Тем не менее, возможности забить еще появлялись у хозяев. В частности, неточно пробил Быков, а Савицкий не смог переправить мяч в ворота. Стопроцентный шанс на 23-й минуте упустил Лаптев – Милевский сбросил ему под удар, но фактурный форвард умудрился пробить в стойку с нескольких метров.

За такое расточительство минчане наказали ребят Сергея Ковальчука мгновенно. Это Шитов классным пасом из глубины прошил оборону Бреста, а экс-хавбек донецкого Металлурга и Днепра Данило спокойно разобрался с Игнатовичем – 1:1. С такой игрой центрбеков поклонники Евгения Хачериди могут не беспокоиться – украинец точно вернется в основу после дисквалификации.

Пропущенный мяч добавил спортивной злости "динамовцам" Бреста. Однако, до перерыва они сподобились лишь на один момент у ворот гостей. Гордейчук неплохо пробивал в ближний угол, но кипер минчан сумел парировать удар.

Зато старт второй половины был полностью за Брестом. Трибуны погнали чемпионов страны вперед и это быстро дало плоды. Уже на 51-й минуте Юзепчук зряче навесил с правого края в район одиннадцатиметровой отметки, а там Лаптев выиграл воздушную дуэль у кипера Руденка и головой забил в пустые ворота.

Сделав выводы из событий первого тайма, брестчане решили не сбавлять оборотов. И вот уже Нойок решился на мощный удар метров с 25-ти, под который мужественно бросился кто-то из защитников. А угловой после этого эпизода едва не завершился третьим голом, но очередной искусной скидкой Милевского его партнер не воспользовался.

Мог забить Нойок и со штрафного, но его выстрел остановила стенка. Минск в ответ огрызнулся двумя контратаками, которые, однако, закончились спокойными сейвами Игнатовича. Полумоменты имели и хозяева. Брестчане Гордейчук и Садовский били по диагонали после фланговых прорывов, но обоим не хватило точности.

Попытка штурма от минчан в эндшпиле матча результата не дала – победа Бреста. Благодаря этому результату брестское Динамо поднялось на 6-е место Высшей лиги. У Милевского и компании 13 очков, отставание от лидера БАТЭ составляет всего 3 пункта. Минчане занимают 13-ю строчку, имея в активе 9 баллов.

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