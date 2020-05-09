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Чемпион начал с поражения дома, худшая команда страны сенсационно победила – Фареры первыми в Европе вышли из карантина

9 мая 23:10 20 Читати українською
Чемпион начал с поражения дома, худшая команда страны сенсационно победила – Фареры первыми в Европе вышли из карантина
Клаксвик – Б36 Торсхавн / Ki.Fo

Фарерские острова первыми в Европе решились возобновить футбольные соревнования после карантина.

Премьер-лига Фарерских островов, 1 тур

НСИ Рунавик – ТБ Ройн – 3:1

Голы: Кнадсен, 8, Ольссен, 24 Хансен, 86 – Йонсен, 90+3

ХБ Торсхавн – Стреймур – 1:0

Гол: Юстинуссен, 24

Удаление: Олсен, 90 (С)

Скала Итроттарфелаг – Фуглафйордур – 1:2

Голы: Каллсберг, 83 – Стоянов, 21, 56

Клаксвик – Б36 Торсхавн – 0:2

Голы: Пингель, 81, Олсен, 90+1

АБ Аргир – Викингур – 0:0

Фареры играют по системе весна-осень, однако из-за пандемии коронавируса старт чемпионата пришлось отложить на месяц. Первый тур подарил несколько неожиданных результатов, среди которых выделяется домашнее поражение действующего чемпиона Клаксвика от Б36 Торсхавна – обладателя серебряных медалей. Местные гранды долго не могли поразить ворота друг друга, пока гостям не удался двойной удар под занавес встречи.

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Приятной неожиданностью стал Фуглафйордур. Абсолютно худшая команда прошлогоднего розыгрыша на выезде разобралась с крепким середняком Скала Итроттарфелагом – героем матча стал сербский форвард Урош Стоянов, который оформил дубль. Бронзовый призер Рунавик не имел проблем с ТБ Ройн, а ХБ Торсхавн минимально одолел Стреймур. Наиболее скучную игру тура "подарили" АБ Аргир и Викингур – нули.

Добавим, что уже через неделю пример Фарерских островов должен повторить и первый топ-чемпионат – немецкая Бундеслига.

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Клаксвик Клаксвик коронавирус Мир Рунавик Рунавик Торсхавн Торсхавн
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