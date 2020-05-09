Южная Корея: вице-чемпион страны начал сезон с разгрома, игроки показали лайфхак для приветствий во времена пандемии

Состоялись еще три поединка 1-го тура южнокорейской К-Лиги. В частности, первый матч сыграл вице-чемпион страны Ульсан Хюндай.

Южная Корея, К-Лига, 1-й тур

Ульсан Хюндай – Санджу Санму – 4:0

Голы: Негау, 8, 45+3 (пенальти), Ли Санг-Хён, 52, Юн Бит-Гарам, 75

Инчхон – Тегу – 0:0

Гвангю – Соннам – 0:2

Голы: Янг Донг-Хьен, 5, 12

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Разгромную победу ульсанцев над Санджу Санму обеспечил Жуниор Негау. Бразилец оформил дубль еще до перерыва, а на старте второй половины отдал результативный пас на партнера. Точку в поединке на 75-й минуте поставил Юн Бит-Гарам.

Между тем Соннам убил интригу выездного поединка против Гвангю в первые 15 минут. Янг Донг-Хьен сначала открыл счет на 5-й минуте, а уже на 12-й отличился во второй раз. На большее команды за почти 80 минут игрового времени не удосужились.

Между тем в матче второго дивизиона Сувон Сити – Тэчжон Ситизен игроки продемонстрировали, как поприветствовать соперника перед поединком без рукопожатий. Они взамен поклонились друг другу, пытаясь сохранить социальную дистанцию.