Чемпіон розпочав з поразки, найгірша команда країни сенсаційно перемогла – Фарери першими в Європі вийшли з карантину

Фарерські острови першими в Європі наважилися відновити футбольні змагання після карантину.

Прем'єр-ліга Фарерських островів, 1 тур

НСІ Рунавік – ТБ Ройн – 3:1

Голи: Кнадсен, 8, Ольссен, 24, Хансен, 86 – Йонсен, 90+3

ХБ Торсхавн – Стреймур – 1:0

Гол: Юстінуссен, 24

Вилучення: Олсен, 90 (С)

Скала Ітроттарфелаг – Фуглафйордур – 1:2

Голи: Каллсберг, 83 – Стоянов, 21, 56

Клаксвік – Б36 Торсхавн – 0:2

Голи: Пінгель, 81, Олсен, 90+1

АБ Аргір – Вікінгур – 0:0

Фарери грають за системою весна-осінь, однак через пандемію коронавірусу старт чемпіонату довелося відкласти на місяць. Перший тур подарував кілька несподіваних результатів, серед яких виділяється домашня поразка чинного чемпіона Клаксвіка від Б36 Торсхавна – володаря срібних медалей. Місцеві гранди довго не могли вразити ворота одне одного, допоки гостям не вдався подвійний удар під завісу зустрічі.

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Приємною несподіванкою став Фуглафйордур. Абсолютно найгірша команда минулорічного розіграшу на виїзді розібралася з міцним середняком Скала Ітроттарфелагом – героєм матчу став сербський форвард Урош Стоянов, який оформив дубль. Бронзовий призер Рунавік не мав проблем з ТБ Ройн, а ХБ Торсхавн мінімально здолав Стреймур. Найбільш нудну гру туру "подарували" АБ Аргір та Вікінгур – нулі.

Додамо, що вже через тиждень приклад Фарер повинен повторити і перший топ-чемпіонат – німецька Бундесліга.

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