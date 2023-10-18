Летом в следующем году Анхель Ди Мария завершит карьеру в национальной команде. 35-летний футболист уйдет из сборной Аргентины после Копа Америка.

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"Я покину сборную Аргентины после Копа Америка. Это точно. Для меня все окончено.

Когда я играл с Лионелем Месси в ПСЖ, обнял его, сказав: "Единственное, за что я благодарен, это за то, что играл с тобой в клубе, и мог тебя видеть каждый день", - цитирует Ди Марию Фабрицио Романо со ссылкой на Todo Pasa.

Копа Америка-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля следующего года.

Вингер Бенфики дебютировал за "альбиселесте" в 2008 году. С тех пор Ди Мария сыграл в футболке сборной Аргентины 134 матча, забил 29 голов. Наивысшее достижение – победа на Копа-Америка-2021 и ЧМ-2022. Анхель забивал голы в обоих финалах.

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