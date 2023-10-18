Состоялся очередной тур отбора за выход на чемпионат мира 2026 года в Южной Америке. Читайте отчет о дуэли латиноамериканских сборных на "Футбол 24".

ЧМ-2026, квалификация. Южная Америка, 4-й тур

Перу – Аргентина – 0:2

Голы: Месси, 32, 42

Уругвай – Бразилия – 2:0

Голы: Нуньес, 42, Де Ла Крус, 77

Венесуела – Чили – 3:0

Голы: Сотельдо, 45+1, Рондон, 72, Мачис, 79

Удаление: Эспиноса, 59 (Чили, вторая желтая карточка)

Парагвай – Боливия – 1:0

Гол: Санабрия, 69

Эквадор – Колумбия – 0:0

Нереализованный пенальти: Диас, 61 (Колумбия)

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Продолжает уверенное шествие Аргентина, которая на выезде одолела Перу. Героем встречи стал Месси, который еще до перерыва оформил дубль. После отдыха Лионель забил в третий раз, но гол отменили из-за офсайда. Аргентина набрала максимум в четырех матчах и является безоговорочным лидером турнирной таблицы.

Опять удивила Бразилия, которая не нашла аргументов против Уругвая. Нуньес в конце тайма вывел хозяев вперед, а затем повреждение получил Неймар и не смог выйти на второй тайм. Де Ла Крус добил соперника после перерыва, и поставил "селесао" в непростое положение – ничья и поражение в последних двух встречах отбросила их на третью строчку.

Neymar is injured. ..

Uruguay 1-0 Brazil !!! pic.twitter.com/XwDEW3kJBA — Hellfootball (@hellfootball_) October 18, 2023

Венесуэла неожиданно разгромила Чили. Гол в раздевалку выбил соперника из колеи, а добило – удаление в начале второго тайма. Как следствие, чилийцы пропустили еще дважды и опустились уже на восьмую ступень.

В еще двух матчах Парагвай минимально обыграл Боливию, а Колумбия расписала безголевую ничью с Эквадором, потеряв 100%-ный шанс взять три очка (Луис Диас из Ливерпуля не смог с пенальти переиграть голкипера).

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