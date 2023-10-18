Влітку наступного року Анхель Ді Марія завершить кар'єру в національній команді. 35-річний футболіст піде зі збірної Аргентини після Копа Амеріка.

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"Я покину збірну Аргентини після Копа Амеріка. Це точно. Для мене все закінчено.

Коли я грав із Ліонелем Мессі в ПСЖ, то обійняв його, сказавши: "Єдине, за що я вдячний, це за те, що грав з тобою в клубі, і міг тебе бачити щодня", – цитує Ді Марію Фабріціо Романо з посиланням на Todo Pasa.

Копа Амеріка-2024 пройде з 20 червня по 14 липня наступного року.

Вінгер Бенфіки дебютував за "альбіселесте" у 2008 році. З того часу Ді Марія зіграв у футболці збірної Аргентини 134 матчі, забив 29 голів. Найвище досягнення – перемога на Копа-Амеріка-2021 і ЧС-2022. Анхель забивав голи у обох фіналах.

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