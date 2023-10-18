Капитан чемпионов мира-2022 оформил дубль, а команда Лионеля Скалони набрала очередные три очка и продолжила победную серию в квалификации на чемпионат мира-2026.

Месси побил рекорд отборов на ЧМ: видео дубля Лионеля и обзор матча Перу – Аргентина

Но самым памятным эпизодом игры стали не голы. Сеть разрывает видео дриблинга Лионеля Месси. Легенда показывает топ-футбол даже в свои 36 лет. Семикратный обладатель "Золотого мяча" несколько раз эффектно обыграл футболиста Перу, усадив соперника на пятую точку, после чего продолжил атаку сборной Аргентины.

Лионель Месси сыграл за "альбиселесте" уже 177 матчей, в которых забил 104 гола. Его команда уверенно лидирует в отборе на ЧМ-2026, выиграв все 4 поединка.

Аргентина с дублем Месси одолела Перу, Бразилия сенсационно уступила Уругвай, Неймар травмировался: отбор ЧМ-2026