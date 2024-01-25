Эрик Дурм объявил о завершении игровой карьеры. Об этом подтвердил официальный сайт его последнего клуба – Кайзерслаутерн. Сообщается, что футболист принял своё решение внезапно, поэтому клубу пришлось согласовать с ним досрочное расторжение контракта.

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Дурм с детства болел за Кайзерслаутерн, поэтому завершил карьеру именно в этом клубе. Он сыграл за "первых" 31 матч во второй Бундеслиге и 3 матча – в Кубке Германии.

"К сожалению, с лета прошлого года мне неоднократно приходилось бороться с небольшими травмами и проблемами со здоровьем, из-за чего я не смог помочь Кайзерслаутерну настолько, насколько мне бы этого хотелось", – заявил Дурм.

Наибольшим успехом в карьере Дурма была победа на ЧМ-2014 в составе сборной Германии, хоть он и не сыграл на том Мундиале ни минуты. Также он выигрывал Кубок Германии в составе дортмундской Боруссии (2017) и Лигу Европы в составе Айнтрахта (2022).

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