Ерік Дурм оголосив про завершення ігрової кар'єри. Про це підтвердив офіційний сайт його останнього клубу – Кайзерслаутерн. Повідомляється, що футболіст ухвалив своє рішення раптово, тому клубу довелося узгодити з ним дострокове розірвання контракту.

Український хавбек продовжив контракт з Борусією Д – вихованець Шахтаря за крок від головної команди "джмелів"

Дурм із дитинства вболівав за Кайзерслаутерн, тому завершив кар'єру саме в цьому клубі. Він зіграв за "перших" 31 матч у другій Бундеслізі та 3 матчі – у Кубку Німеччини.

"На жаль, з літа минулого року мені неодноразово доводилося боротися з невеликими травмами та проблемами зі здоров'ям, через що я не зміг допомогти Кайзерслаутерну настільки, наскільки мені б цього хотілося", – заявив Дурм.

Найбільшим успіхом у кар'єрі Дурма була перемога на ЧС-2014 у складі збірної Німеччини, хоч він і не зіграв на тому Мундіалі жодної хвилини. Також він вигравав Кубок Німеччини у складі дортмундської Борусії (2017) і Лігу Європи у складі Айнтрахта (2022).

Баварія здолала Уніон Берлін, реабілітувавшись за поразку від Вердера – відставання від Байєра скоротилось до 4 очок