Аргентинец стал жертвой ограбления, находясь в собственном доме. Об этом сообщает Cope.

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По данным издания, в субботу, 13 января, четверо преступников ворвались в дом Анхеля Корреа. Семья нападавшего находилась дома. Грабители угрожали оружием всем присутствующим. Они забрали деньги и драгоценности. Полиция сейчас проводит расследование.

Напомним, что Анхель Корреа добыл вместе со сборной Аргентины титул чемпиона мира в 2022 году. За Атлетико форвард выступает с сезона 2014/15. В общем Корреа сыграл за "матрасников" в 397 матчах. В его активе 74 гола и 58 ассистов.

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