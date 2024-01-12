Казалось, Диего Тристан обладал магией: без выдающихся физических данных, с простотой в действиях и элегантностью в движениях, безумным голевым чутьем и непредсказуемостью для соперников. Такие, как он – влюбляют в футбол.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о Диего Тристане, культовом нападающем Депортиво и сборной Испании начала "нулевых".

В июне легендарный Хоакин провел прощальный матч. Среди его участников был 47-летний Диего Тристан, поразивший своим внешним видом. Лучше всего для понимания контекста подходит пример Александра Рыкуна. "Что с ним случилось?" – так звучал один из наиболее часто задаваемых вопросов в соцсетях. Диего существенно поправился и мало напоминал симпатичного брюнета, который наводил ужас на оппонентов Депортиво.

Однажды Жоан Капдевилла пошутил в коллективе: "Мы можем все идти на вечеринку. Но обвинят все равно только Диего". В один момент слава балагура не просто догнала Тристана, а давно его опередила. Футболисту не обязательно было появляться в ночном клубе в преддверии игры. Утром газеты все равно писали о том, что видели Диего в развлекательном заведении.

"Я никогда не гулял накануне матча, – рассказал Тристан в недавнем интервью Relevo. – За два-три дня до этого, да. Мне нужно было восстановиться и хорошо чувствовать себя". Однако Диего несколько лукавит, ведь периодические проблемы с дисциплиной разозлили даже обычно спокойного Хавьера Ирурету, создателя великого Депортиво.

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"Тристану повезло, что он умный парень и обладает врожденными качествами футболиста, но я волнуюсь, что все советы, которые я ему даю, он осознает только, когда ему будет 40. Я не собираюсь превращаться в полицейского и следить за каждым его шагом. Но ни один игрок не может исчезать ночью за 24 часа до матча с Мадридом. Я этого никогда не потерплю в своей команде", – взорвался однажды тренер Депора.

Годы утоляют любую злобу. Судя по тому, что сейчас рассказывает Тристан о своем бывшем наставнике, все сбылось. Диего признается, что Ирурета был справедливым учителем и очень помог ему. А понимание ложности поведения пришло, когда Тристану действительно уже "за 40".

До этого жизнь Диего делилась на две несочетаемые плоскости, которые он обожал и чудом совмещал. Первая – футбольная. Любимец Ла-Коруньи, бомбардир большого таланта. Вторая – светская. Журналисты называли Диего королем казино и дискотек. Но все готовы были ему простить любые слабости, когда у него шла игра.

Сезон 2001/2002 – вершина карьеры Диего. 28 голов в 47 матчах, трофей Пичичи и феноменальная игра в Лиге чемпионов. Тристан дважды расписался в воротах Манчестер Юнайтед, а еще отличился голами в поединках с Ювентусом и Арсеналом. В следующем розыгрыше он забивал поменьше, зато выдал нереальный перформанс в проигранном матче с Монако (3:8). Один из двух голов Диего в ворота монегасков – золотая классика Лиги чемпионов.

В том сезоне Депортиво пробился в полуфинал турнира и поразил всех камбэком в противостоянии с Миланом (1:4 и 4:0). Однако роль Тристана в этом была минимальной – бомбардир находился не в форме и получал крохи игрового времени.

В 2005 году Ирурету сменил Хоакин Капаррос, который доверял Тристану еще меньше. "Вместо того чтобы позаботиться об игроках, которые сделали Депор великим, он полностью отвергнул их", – жаловался партнер Тристана и будущий тренер-чемпион мира Лионель Скалони.

В следующем году Диего покинул Риасор и вернулся в Мальорку, где он начинал свой большой путь. Однако магия больше не работала. Ливорно, Вест Хэм, Кадис – лишь в последнем своем клубе Тристан хоть чуть-чуть напоминал себя бывшего и периодически забивал.

Могло ли сложиться все иначе при ответственном отношении к своему телу и режиму? Скорее всего, да. Но был бы Диего сам собой? Безусловно, нет.

Сейчас Диего Тристан хочет вернуться в большой футбол и предложил революционную идею. Вместе с давним партнером и товарищем Хуаном-Карлосом Валероном, он собирается возглавить команду. Но в их дуэте не будет главного и ассистента.

Мы идеально дополняем друг друга и нам есть что предложить. Мы оба можем тренировать в качестве первых тренеров. Раньше этого никто никогда не делал, – объясняет Тристан.

Пока подходящего предложения нет, он содержит детскую школу в родной Ла-Альгабе, где учится четыре сотни маленьких футболистов. А еще работает в качестве эксперта и руководит баром с красноречивым названием "Не волнуйтесь" (по словам Диего, это наиболее повторяющаяся фраза в мире).

***

В дебютном сезоне на уровне Примеры Диего Тристан отличился 18 голами. В среднем форвард Мальорки забивал в каждом втором поединке – неудивительно, что на 24-летнего бомбардира претендовали сразу несколько более богатых клубов. Фаворитом в борьбе за Тристана был мадридский Реал. Очень уж нападающий нравился президенту Лоренцо Сансу. И хотя Санс проиграл на очередных выборах Флорентино Пересу, ставшему новым руководителем клуба, Тристан все равно мог переехать в Мадрид. Но Диего сам все испортил.

Говорят, в личной беседе Перес спросил футболиста, правда ли, что он часто нарушает режим и ведет, мягко говоря, специфический образ жизни. "Вам нужна монахиня или футболист?" – ответил вопросом на вопрос Тристан. Больше к этой кандидатуре испанский гранд не возвращался. А Диего Тристан продолжал жить и играть в свое удовольствие. Похоже, пребывание в монастыре ему бы не помешало.