Аргентинець став жертвою пограбування, перебуваючи у власному будинку. Про це повідомляє Cope.

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За даними видання, в суботу, 13 січня, четверо злочинців увірвалися в дім Анхеля Корреа. Сім'я нападника перебувала вдома. Грабіжники погрожували зброєю всім присутнім. Вони забрали гроші та коштовності. Поліція наразі проводить розслідування.

Нагадаємо, що Анхель Корреа здобув разом зі збірною Аргентини титул чемпіона світу у 2022 році. За Атлетіко форвард виступає з сезону 2014/15. Загалом Корреа відіграв за "матрацників" у 397 матчах. У його активі 74 голи та 58 асистів.

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