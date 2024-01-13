В рамках программы дня в 20-м туре Ла Лиги запланировано несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 20-й тур

Лас-Пальмас – Вильярреал – 3:0

Голы: Кириан, 5, 63, Герцог, 51

Мальорка – Сельта – начало в 17:15

Атлетик – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Бетис – Гранада – начало в 22:00

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Вильярреал потерпел очередное поражение, причем разгромное. "Желтая субмарина" прилетела на Канары и сгорела Лас-Пальмас со счетом 0:3. Таким образом, левантийцы пропустили хотя бы один гол уже в 12 матчах Ла Лиги подряд – еще один такой поединок обновит клубный антирекорд 2002 года.

Стоит отметить нападающего Кириана Родригеса. Оформив дубль, он присоединился к 4-х голам Лас-Пальмас в последних 5-ти выходах на поле в чемпионате.

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