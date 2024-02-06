Сассуоло определился с основным кандидатом на пост главного тренера в случае увольнения Алессио Дионизи. Как информирует TMW, в случае поражения "нероверди" в матче с Торино в субботу вечером на пост главного тренера команды будет назначен Фабио Гроссо.

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Согласно Sky Sport Italia, запасными вариантами Сассуоло являются Давиде Баллардини и Леонардо Семпличи.

После 22 матчей в Серии А Сассуоло занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата. Ранее Гроссо уже возглавлял Лион по ходу этого сезона, но после провала команды в Лиге 1 был уволен спустя 2,5 месяца. Короткий период пребывания Фабио в стане "ткачей" запомнился тем, что фанаты Марселя разбили ему лицо в кровь, когда забросали автобус Лиона камнями.

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