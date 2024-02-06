Сассуоло визначився з основним кандидатом на посаду головного тренера в разі звільнення Алессіо Діонізі. Як інформує TMW, у разі поразки "нероверді" в матчі з Торіно в суботу ввечері на пост головного тренера команди буде призначений Фабіо Гроссо.

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Згідно зі Sky Sport Italia, запасними варіантами Сассуоло є Давіде Баллардіні та Леонардо Семплічі.

Після 22 матчів у Серії А Сассуоло посідає 15-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. Раніше Гроссо вже очолював Ліон по ходу цього сезону, але після провалу команди в Лізі 1 його звільнили за 2,5 місяця. Короткий період перебування Фабіо в стані "ткачів" запам'ятався тим, що фанати Марселя розбили йому обличчя до крові, коли закидали автобус Ліона камінням.

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