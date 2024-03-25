Чемпион мира и Европы начал свой тренерский путь в Комо. Вскоре должен выйти документальный фильм о Фабрегасе, и клуб решил подогреть интерес эмоциональным отрывком. Если в годы игровой карьеры Сеск отличался интеллигентностью и спокойствием, то сейчас он готов разорвать подопечных.

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"Всю игру вы говорите. Играйте! Вытащите свои яйца на поле и играйте! Не надо постоянно говорить: "Почему он, почему я". Если ошибся – успокойся, скажи себе "стоп". Зато у нас всегда эти е*аные разговоры и никакой игры на поле", – злился 36-летний Фабрегас в раздевалке.

На самом деле результаты Комо неплохие. Под руководством Фабрегаса "озерные" набрали 34 очка в 18 турах и претендуют на повышение в Серию А.

A sneak peak of the upcoming @cesc4official documentary following his intense journey from player to coach.



Release date and further trailers coming soon… pic.twitter.com/si1Hk0eWTt — Como1907 (@Como_1907) March 22, 2024

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