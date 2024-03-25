Чемпион мира и Европы неслыханно сорвался на подопечных: "Вытащите свои яйца на поле и играйте"
Сеск Фабрегас болезненно переживает любые неудачи на тренерском мостике.
Чемпион мира и Европы начал свой тренерский путь в Комо. Вскоре должен выйти документальный фильм о Фабрегасе, и клуб решил подогреть интерес эмоциональным отрывком. Если в годы игровой карьеры Сеск отличался интеллигентностью и спокойствием, то сейчас он готов разорвать подопечных.
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"Всю игру вы говорите. Играйте! Вытащите свои яйца на поле и играйте! Не надо постоянно говорить: "Почему он, почему я". Если ошибся – успокойся, скажи себе "стоп". Зато у нас всегда эти е*аные разговоры и никакой игры на поле", – злился 36-летний Фабрегас в раздевалке.
На самом деле результаты Комо неплохие. Под руководством Фабрегаса "озерные" набрали 34 очка в 18 турах и претендуют на повышение в Серию А.
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